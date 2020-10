Heather Parisi rompe il tabù della menopausa sui social | cosa aspettarsi anche sulla pelle

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Perché le donne non ne parlano? Forse perché è un po’ come ammettere che il tempo sta passando e che non si può tornare più indietro? Ma cosa aspettarsi da questo periodo della vita al quale prima o poi, se si è fortunate, si arriva? A rompere il tabù e a dire la sua su uno dei momenti più difficili, se preso male, per le donne è stata Heather Parisi, 60 anni, sul suo profilo Instagram gestito da Hong Kong, dove vive con la sua famiglia.