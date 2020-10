Giro d’Italia 2020, Demare: “Volata difficilissima, è stato magnifico” (Di giovedì 8 ottobre 2020) “È stato magnifico, effettivamente la volata è stata difficilissima. A due chilometri dalla fine ero al limite, ho perso qualche posizione nel gruppo ma poi ho recuperato grazie all’aiuto dei miei compagni. Quando ho lanciato la volata sapevo che sarei arrivato fino in fondo. Complimenti alla squadra che ha fiducia in me e mi ha guidato alla grande. Sono davvero molto contento”. Lo ha dichiarato il francese Arnaud Demare commentando, ai microfoni di Rai 2, la vittoria in volata nella sesta tappa del Giro d’Italia. Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) “Èmagnifico, effettivamente la volata è stata. A due chilometri dalla fine ero al limite, ho perso qualche posizione nel gruppo ma poi ho recuperato grazie all’aiuto dei miei compagni. Quando ho lanciato la volata sapevo che sarei arrivato fino in fondo. Complimenti alla squadra che ha fiducia in me e mi ha guidato alla grande. Sono davvero molto contento”. Lo ha dichiarato il francese Arnaudcommentando, ai microfoni di Rai 2, la vittoria in volata nella sesta tappa deld’Italia.

