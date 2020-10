Derby da Covid: Inter con 4 positivi, il Milan ne ha 2 (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il Derby di Milano non avrà molti protagonisti di Inter e Milan positivi al Covid. Il più preoccupato è Antonio Conte che non avrà quattro elementi: dopo i casi di Bastoni e Skriniar in vista del Derby contro il Milan non ci saranno anche Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini oggi positivi al Coronavirus.caption id="attachment 1034069" align="alignnone" width="594" Inter Milan (Getty Images)/captionCONTE PIANGE PIOLI NON RIDESe in casa nerazzura si piange, non si ride di certo a Milanello casa dei 'cugini'. Nessuna novità per Ibrahimovic e Duarte. I due calciatori del Milan, positivi al tampone dello scorso 25 ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 8 ottobre 2020) Ildio non avrà molti protagonisti dial. Il più preoccupato è Antonio Conte che non avrà quattro elementi: dopo i casi di Bastoni e Skriniar in vista delcontro ilnon ci saranno anche Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini oggial Coronavirus.caption id="attachment 1034069" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionCONTE PIANGE PIOLI NON RIDESe in casa nerazzura si piange, non si ride di certo aello casa dei 'cugini'. Nessuna novità per Ibrahimovic e Duarte. I due calciatori delal tampone dello scorso 25 ...

