De Paul e il fascino di… Simeone | “Mi piacerebbe giocare nell’Atletico Madrid”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Interessante intervista rilasciata a Marca da parte di Rodrigo De. Il centrocampista dell'Udinese ha ammesso di avere il desiderio diin Spagna, in modo particolare con l'Atletico Madrid di Diego Pablo. Al centro di diversi rumors di mercato anche nell'ultima sessione, il calciatore argentino non ha nascosto il sogno di essere allenato dal Cholo.De: "Minell'Atletico Madrid"caption id="attachment 889593" align="alignnone" width="690" De(getty images)/caption"Vorrei tornare in Spagna ma per le mie qualità, l'esperienza maturata e la mentalità che ho", ha detto De. "Certo, questo desiderio non è qualcosa che non mi permette di dormire di notte, però ammetto che è il ...