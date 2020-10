Chi è Raimondo Todaro e lo scoop con Elisa Isoardi (Di giovedì 8 ottobre 2020) Raimondo Todaro nasce a Catania il 19 gennaio 1987, ma cresce a Castelnuovo del Garda (Verona) dove la famiglia si era trasferita. All’età di cinque anni, appassionatosi al ballo insieme al fratello Salvatore, inizia a dedicarsi a questa disciplina. Negli anni vince molte competizioni: il primo successo arriva all’età di nove anni. È stato diciotto volte campione italiano di ballo in diverse discipline. Dal 2005 viene inserito nel programma televisivo Ballando con le stelle, dove partecipa in qualità di maestro. Nel 2003 è tornato nella sua Sicilia dove insieme al fratello ha aperto una scuola di ballo. Oltre al ballo, nel tempo libero ama dedicarsi anche al calcio. Tifa Catania e fa parte della Nazionale Attori. Raimondo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 8 ottobre 2020)nasce a Catania il 19 gennaio 1987, ma cresce a Castelnuovo del Garda (Verona) dove la famiglia si era trasferita. All’età di cinque anni, appassionatosi al ballo insieme al fratello Salvatore, inizia a dedicarsi a questa disciplina. Negli anni vince molte competizioni: il primo successo arriva all’età di nove anni. È stato diciotto volte campione italiano di ballo in diverse discipline. Dal 2005 viene inserito nel programma televisivo Ballando con le stelle, dove partecipa in qualità di maestro. Nel 2003 è tornato nella sua Sicilia dove insieme al fratello ha aperto una scuola di ballo. Oltre al ballo, nel tempo libero ama dedicarsi anche al calcio. Tifa Catania e fa parte della Nazionale Attori....

