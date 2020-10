Veneto, il M5s entra in consiglio regionale: la Corte d’appello ripesca Erika Baldin (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il governatore Luca Zaia, asso pigliatutto alle regionali di settembre, non è riuscito a cancellare la presenza in consiglio dei Cinquestelle, sicuramente i più insidiosi tra gli oppositori della Lega nella scorsa legislatura. La Corte d’appello ha ripescato la consigliere uscente pentastellata Erika Baldin, che è risultata eletta in provincia di Venezia. Ne ha fatto le spese Roberta Vianello, della lista Zaia Presidente, che aveva già festeggiato il suo ingresso nell’assemblea di Palazzo Ferro Fini. E così le opposizioni salgono a 10 seggi, mentre la maggioranza scende a 41. Il colpo di scena si è avuto sull’interpretazione della legge elettorale, che prevede una soglia di sbarramento del 3 per cento per un partito che non sia in coalizione. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il governatore Luca Zaia, asso pigliatutto alle regionali di settembre, non è riuscito a cancellare la presenza indei Cinquestelle, sicuramente i più insidiosi tra gli oppositori della Lega nella scorsa legislatura. Lad’appello hato la consigliere uscente pentastellata, che è risultata eletta in provincia di Venezia. Ne ha fatto le spese Roberta Vianello, della lista Zaia Presidente, che aveva già festeggiato il suo ingresso nell’assemblea di Palazzo Ferro Fini. E così le opposizioni salgono a 10 seggi, mentre la maggioranza scende a 41. Il colpo di scena si è avuto sull’interpretazione della legge elettorale, che prevede una soglia di sbarramento del 3 per cento per un partito che non sia in coalizione. ...

