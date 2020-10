Under 21, due calciatori positivi al Covid. Allenamento annullato (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe Bastoni dell’Inter. «I calciatori in questione, totalmente asintomatici – scrive la Figc – erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica 4 ottobre, ed erano stati ammessi al gruppo squadra come da protocollo vigente. Nel rispetto delle attuali disposizioni, l’Allenamento previsto oggi è stato annullato e la squadra si trova da ieri sera in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Duedella Nazionale21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l’Islanda, sono risultatial-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata. Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe Bastoni dell’Inter. «Iin questione, totalmente asintomatici – scrive la Figc – erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica 4 ottobre, ed erano stati ammessi al gruppo squadra come da protocollo vigente. Nel rispetto delle attuali disposizioni, l’previsto oggi è statoe la squadra si trova da ieri sera in ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Due calciatori dell'Under 21 sono risultati positivi al Covid-19 - SkySport : ULTIM'ORA COVID-19 ? Under 21, due calciatori positivi al coronavirus Annullato l'allenamento in programma oggi ?… - Cagliari_1920 : Under 21, due calciatori positivi: squadra in isolamento - TuttoRadio : Nazionale Under 21, due positivi nella squadra in ritiro a Tirrenia - sportli26181512 : Under 21, non solo Bastoni: due gli azzurrini positivi, l’altro è Carnesecchi: Under 21, non solo Bastoni: due gli… -