Scabec | il bancomat di De Luca per la stampa campana | tutte le consulenze

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – E’, la società controllata dalla Regione Campania, il veronelle mani del governatore Vincenzo Dee dei suoi fedelissimi. La società, ideata dall’ex assessore al Turismo Marco Di lello per gestire il patrimonio culturale campano, distribuisce soldi, incarichi elegittime, sia chiaro. Al vertice dic’è Antonio Bottiglieri, un giornalista di origini salernitane (come De) che ha lavorato in Rai dal 1978 al 1990. Bottiglieri è stato anche consigliere provinciale e assessore al Turismo per la provincia di Salerno. Nell’elenco dei consulenti spunta il nome di un altro giornalista salernitano: Peppe Iannicelli, per anni uomo ...