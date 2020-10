Russiagate, Trump incastra i democratici: “La Clinton orchestrò un piano contro di lui” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott – Ricordate il Russiagate? Un presunto scandalo che due anni fa rischiò di travolgere Donald Trump. I democratici americani accusarono poi il presidente degli Stati Uniti di abuso di potere e ostruzione del congresso, provando a giocarsi la carta dell’impeachment. Peccato che adesso l’inchiesta sui presunti legami (mai realmente provati) fra Trump e Putin, potrebbe diventare una brutta tegola per i dem. Il numero uno dell’intelligence Usa, John Ratcliffe, Director of National Intelligence (Dni), ha infatti declassificato un memo inviato nel 2016 dalla Cia a James Comey, allora direttore dell’Fbi. Ebbene, dai documenti si evincerebbe che Hillary Clinton, candidata alla presidenza Usa, avrebbe orchestrato un piano per collegare la campagna ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Roma, 7 ott – Ricordate il? Un presunto scandalo che due anni fa rischiò di travolgere Donald. Iamericani accusarono poi il presidente degli Stati Uniti di abuso di potere e ostruzione del congresso, provando a giocarsi la carta dell’impeachment. Peccato che adesso l’inchiesta sui presunti legami (mai realmente provati) frae Putin, potrebbe diventare una brutta tegola per i dem. Il numero uno dell’intelligence Usa, John Ratcliffe, Director of National Intelligence (Dni), ha infatti declassificato un memo inviato nel 2016 dalla Cia a James Comey, allora direttore dell’Fbi. Ebbene, dai documenti si evincerebbe che Hillary, candidata alla presidenza Usa, avrebbe orchestrato unper collegare la campagna ...

Adnkronos : #Russiagate, desecretati nuovi documenti: 'Fu Clinton a ordinare piano anti-Trump' - Capezzone : Su @atlanticomag bomba ?? di @jimmomo (praticamente unico sui media italiani): Russiagate come piano orchestrato dal… - _saraq_83 : RT @_DAGOSPIA_: VIENE A GALLA IL VERO RUSSIAGATE: ''FU LA CLINTON A ORDINARE PIANO ANTI TRUMP'' - quokkina : RT @SecolodItalia1: Usa, Trump incastra i dem: via il segreto sul Russiagate. “Hillary ordinò: diffamate The Donald” - dopiot : RT @_DAGOSPIA_: VIENE A GALLA IL VERO RUSSIAGATE: ''FU LA CLINTON A ORDINARE PIANO ANTI TRUMP'' -