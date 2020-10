Recovery fund: la lunga strada dai sogni alla realtà (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Annunciati come imminenti, gli «aiuti» dell'Ue dovrebbero arrivare verso la metà del 2021. E a una condizione: addio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Nel governo, intanto, la confusione regna sovrana, tra progetti strabilianti, idee inverosimili ed ennesime task force...L'impresa appare ardua. E s'era già mestamente intuito due mesi fa, quando il turbopentastellato Sergio Battelli viene riconfermato alla guida della commissione per le Politiche dell'Ue alla Camera. Ruolo strategicissimo: ora più che mai. Che Battelli, a riprova delle ferree logiche grilline, promette di adempiere grazie a comprovate esperienze nell'economia e nello showbiz: dieci anni da commesso in un negozio di animali e chitarrista della band rock ligure Red lips. La sua scuola, come i veri self-made man, è la vita. Perché, quanto ... Leggi su panorama (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Annunciati come imminenti, gli «aiuti» dell'Ue dovrebbero arrivare verso la metà del 2021. E a una condizione: addio a Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Nel governo, intanto, la confusione regna sovrana, tra progetti strabilianti, idee inverosimili ed ennesime task force...L'impresa appare ardua. E s'era già mestamente intuito due mesi fa, quando il turbopentastellato Sergio Battelli viene riconfermatoguida della commissione per le Politiche dell'UeCamera. Ruolo strategicissimo: ora più che mai. Che Battelli, a riprova delle ferree logiche grilline, promette di adempiere grazie a comprovate esperienze nell'economia e nello showbiz: dieci anni da commesso in un negozio di animali e chitarrista della band rock ligure Red lips. La sua scuola, come i veri self-made man, è la vita. Perché, quanto ...

