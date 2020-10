PS5 al centro di un video teardown di Sony che svela in dettaglio le componenti interne

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) PS5 si avvicina a grandi passi al lancio previsto per il mese di novembre. Di recente abbiamo appreso alcune informazioni aggiuntive sulle console arrivata nelle mani di alcuni fortunati influencer e siamo stati in grado di vedere i gameplay di Godfall a Astro's Playroom.Ora,ha deciso di pubblicare unattraverso il canale ufficiale YouTube di PlayStation per offrire ai fan uno sguardo molto ravvicinato alla console next-gen.Nello specifico, ilcondiviso ci porta direttamente all'interno di PS5, mostrandoci ledella macchina targata:Leggi altro...

infoitscienza : PS5 nuovamente al centro dei leak, spuntano online nuove foto e perfino un video della sequenza d'avvio - Eurogamer_it : #PS5 nuovamente al centro dei leak, spuntano online nuove foto e perfino un video della sequenza d'avvio. -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 centro

Eurogamer.it

Godfall sarà tra i giochi di lancio di PS5, ed è stato non a caso al centro della prima tornata di hands on sulla console.Ancora mistero intorno alla PlayStation 5: questa volta al centro delle polemiche è finita l’interfaccia utente. Ai numerosi invitati da Sony a un evento di presentazione della console in uscita in Eu ...