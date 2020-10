Obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le misure adottate dal governo per contenere l’aumento dei contagi: la principale è l’Obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto, a meno che non si sia in spazi isolati.Il premier, inoltre, ha raccomandato di indossare la mascherina il più possibile anche in casa per proteggere le persone più vulnerabili, ad esempio anziani ed immunodepressi. “Le mascherine bisogna portarle sempre con sé quando si esce di casa, e bisogna indossarle sempre, a meno che non ci si trovi in situazioni di isolamento – ha detto Conte -. Dobbiamo essere più rigorosi, per evitare nuove misure restrittive per le attività commerciali. Abbiamo una forte raccomandazione per i ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le misure adottate dal governo per contenere l’aumento dei contagi: la principale è l’dilaall’aperto, a meno che non si sia in spazi isolati.Il premier, inoltre, ha raccomandato di indossare lail più possibilein casa per proteggere le persone più vulnerabili, ad esempio anziani ed immunodepressi. “Le mascherine bisogna portarle sempre con sé quando si esce di casa, e bisogna indossarle sempre, a meno che non ci si trovi in situazioni di isolamento – ha detto Conte -. Dobbiamo essere più rigorosi, per evitare nuove misure restrittive per le attività commerciali. Abbiamo una forte raccomandazione per i ...

