Non c'è guerra in "Seconda Linea". La verità sul programma di Rai2 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A differenza di quanto si mormora, il clima a Rai2 in seguito alla prima puntata di «Seconda Linea» non è poi cosi teso, come invece si potrebbe pensare. Ci si aspettava di più in termini di share, questo è certo, ma la volontà è quella di puntellare il programma con delle migliorie. Vanno affrontate tematiche diverse, un po' più di destra, senza paura di «sporcarsi le mani» o sembrare talvolta populisti. «Bisogna parlare in maniera più semplice, più diretta, meno divulgativa» è stato suggerito. Cambiamenti in vista anche a livello tecnico. (Lo studio è sembrato troppo grande e sarà probabilmente rivisitato). ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 7 ottobre 2020) A differenza di quanto si mormora, il clima ain seguito alla prima puntata di «» non; poi cosi teso, come invece si potrebbe pensare. Ci si aspettava di più in termini di share, questo; certo, ma la volontà; quella di puntellare ilcon delle migliorie. Vanno affrontate tematiche diverse, un po' più di destra, senza paura di «sporcarsi le mani» o sembrare talvolta populisti. «Bisogna parlare in maniera più semplice, più diretta, meno divulgativa»; stato suggerito. Cambiamenti in vista anche a livello tecnico. (Lo studio; sembrato troppo grande e sarà probabilmente rivisitato). ...

trash_italiano : #GFVIP: '21.45: Denis hai bestemmiato involontariamente alle 2 di notte, non si sentiva bene e non eri neanche inqu… - nzingaretti : Approvato ora in Consiglio dei Ministri il decreto immigrazione. I decreti propaganda/Salvini non ci sono più. Vogl… - trash_italiano : AUTORI SE DATE A FRANCESKA IL BIGLIETTO PER RIENTRARE IN CASA FAREMO FINTA DI NON AVER VISTO NULLA PROMESSO. #GFVIP - Elektroteo : RT @frasigno66: La Scozia chiude i confini da venerdì prossimo alle 18 per 2 settimane. Quindi non dovrebbe esserci la partita dell'@acmila… - UnTemaAlGiorno : RT @Bigon1Annamaria: Ho vissuto #nellaAmicizia anche delle difficoltà con persone che non erano sincere ed avevano altri scopi , che p… -

Ultime Notizie dalla rete : Non è Comuni sciolti per mafia, ecco perché Gomorra non se ne va | Milena Gabanelli Corriere della Sera Lakers battono Miami 102-96, match ball nella serie finale Nba

ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – La ‘bollà sta per dissolversi nell’aria, mandando così in archivio una finale Nba che avrebbe dovuto, e ...

Migliaia di animali morti sulle spiagge della Kamtchatka

Da settimane, nella penisola russa della Kamtchatka si registra una strana e costante moria di animali. Greenpeace chiede le analisi delle acque ...

ORLANDO (USA) (ITALPRESS) – La ‘bollà sta per dissolversi nell’aria, mandando così in archivio una finale Nba che avrebbe dovuto, e ...Da settimane, nella penisola russa della Kamtchatka si registra una strana e costante moria di animali. Greenpeace chiede le analisi delle acque ...