Nazionale Under 21, due azzurrini positivi al Coronavirus: squadra in “isolamento fiduciario” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Under 21 giocatori positivi al Coronavirus. Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata. Lo ha reso noto la Federcalcio con un comunicato ufficiale. >> Aurelio De Laurentiis positivo al Coronavirus: era all’Assemblea della Lega Serie A Under 21 giocatori positivi al Coronavirus: uno è Bastoni dell’Inter “Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020)21 giocatorial. Due calciatori della21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto venerdì con l’Islanda, sono risultatial Covid-19 dopo il secondo tampone effettuato ieri ed i cui risultati sono stati resi noti nella tarda serata. Lo ha reso noto la Federcalcio con un comunicato ufficiale. >> Aurelio De Laurentiis positivo al: era all’Assemblea della Lega Serie A21 giocatorial: uno è Bastoni dell’Inter “Due calciatori della21, in ritiro a Tirrenia in ...

