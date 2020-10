Misure anti-Covid, la Camera approva la risoluzione della maggioranza (Di mercoledì 7 ottobre 2020) La Camera ha approvato la risoluzione della maggioranza sulle Misure anti-Covid illustrate martedì dal ministro Roberto Speranza e che impegna il governo a prorogare lo Stato di emergenza al 31 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Lahato lasulleillustrate martedì dal ministro Roberto Speranza e che impegna il governo a prorogare lo Stato di emergenza al 31 ...

