Milan, complicato il rinnovo di Calhanoglu: a gennaio può partire (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In casa Milan si pensa anche al rinnovo di Hakan Calhanoglu che resta però complicato Terminato il calciomercato, il Milan si metterà ora a lavoro per i rinnovi di contratti. E tra i calciatori in scadenza il prossimo giugno, c’è anche Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, le trattative per trovare un accordo con il turco sarebbero complicate. Le richieste del numero 10 rossonero sono considerate troppo alte per la società Milanista e al momento non ci sarebbero grandi spazi di manovra. Per questo motivo, se a gennaio dovesse arrivare un’offerta importante, Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) In casasi pensa anche aldi Hakanche resta peròTerminato il calciomercato, ilsi metterà ora a lavoro per i rinnovi di contratti. E tra i calciatori in scadenza il prossimo giugno, c’è anche Hakan. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, le trattative per trovare un accordo con il turco sarebbero complicate. Le richieste del numero 10 rossonero sono considerate troppo alte per la societàista e al momento non ci sarebbero grandi spazi di manovra. Per questo motivo, se adovesse arrivare un’offerta importante,potrebbe lasciare il. Leggi su Calcionews24.com

emads33 : @AntoVitiello 7. Hai inserito uomini nelle rotazioni e questo era l’obbiettivo. Per i soldi in cassa, trovare gioca… - MilanFo60352769 : @battitomilan7 @Pirichello La gestione Milan dell'ultimo Berlusconi ha prodotto una società che da un punto di vist… - PaoloBianchessi : #Simakan molto lontano. Lo #Strasburgo ha rifiutato. Probabile si rimanga così in difesa. A meno di due ore dalla f… - Vod4219 : @ilbannato1 assolutamente no, per più motivi, oltre che hai trovato stabilità nel 4-2-3-1, il 4-3-1-2 è il modulo p… - mirkodm6 : RT @FinoAllaFine___: Ma prima o poi tutti avranno 2-3 positivi a squadra. Allora fermate tutto e basta, è inutile giocare così. Questi fa… -