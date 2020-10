Milan, Albertini esalta Tonali: “Mi rivedo in Sandro anche se il calcio moderno è diverso dal mio” (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sandro Tonali ha preso in mano il centrocampo del Milan.Il centrocampista bresciano da sempre paragonato ad Andrea Pirlo è stato anche accostato a un grande del passato rossonero quale Demetrio Albertini. È stato lo stesso metronomo, ai microfoni di Milan Tv, a rilasciare le seguenti dichiarazioni."Come ho detto più volte mi rivedo in lui perché gioca nello stesso ruolo e sa dare i tempi alla squadra ma il calcio è diverso e si è evoluto. Ai centrocampisti, in quella posizione, vengono chiesti compiti diversi: quando giocavo io si chiedevano molti lanci, mentre ora il centrocampista deve utilizzare maggiormente la transizione con la palla. Vorrei chiudere il capitolo con i paragoni ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 7 ottobre 2020)ha preso in mano il centrocampo del.Il centrocampista bresciano da sempre paragonato ad Andrea Pirlo è statoaccostato a un grande del passato rossonero quale Demetrio. È stato lo stesso metronomo, ai microfoni diTv, a rilasciare le seguenti dichiarazioni."Come ho detto più volte miin lui perché gioca nello stesso ruolo e sa dare i tempi alla squadra ma ile si è evoluto. Ai centrocampisti, in quella posizione, vengono chiesti compiti diversi: quando giocavo io si chiedevano molti lanci, mentre ora il centrocampista deve utilizzare maggiormente la transizione con la palla. Vorrei chiudere il capitolo con i paragoni ...

