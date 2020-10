Macrì | «Ad Arezzo la destra vince perché dimostra capacità e credibilità FdI fondamentale»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) «La vittoria elettorale adè importante e significativa». Lo afferma Francesco Macrì, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e presidente di Estra, una delle maggiori multi utility italiane. Sede aziendale in Toscana. Osservatore attento della politica locale ma soprattutto uno dei protagonisti della conferma del centroin città. Quali le ragioni del successo ad? Innanzitutto la credibilità e l’autorevolezza del candidato a sindaco, Alessandro Ghinelli. Maè stata la capacità di rappresentanza dei partiti che lo sostenevano. In più, c’è un ormai consolidato orientamento verso il centrodegli elettori aretini. Vorrei ricordare che non solo Ghinelli è stato confermato ...