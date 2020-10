Kate Middleton, cambio look! Ecco come si è fatta vedere in pubblico (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Kate Middleton cambia look e si conferma icona di stile. Dopo la visita ufficiale con tutta la famiglia al celebre divulgatore britannico David Attenbourough, che ha invitato i duchi e i principini nella sua residenza per una visione privata del suo documentario sull’ambiente, “A life on our planet”, la moglie di William si è recata alla Derby University per parlare con gli studenti e capire come la pandemia abbia influito sulla salute mentale. La duchessa ha scelto un look molto sobrio per l’occasione. Nel dettaglio un cappotto a scacchi, dalle tonalità beige, molto pratico e versatile firmato Massimo Dutti. Costo? 249 sterline, ossia circa 273 euro. Poi un paio di pantaloni neri a sigaretta e sopra un maglioncino celeste in cashmere, sempre di Massimo Dutti, da 130 euro circa che esalta il vitino ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020)cambia look e si conferma icona di stile. Dopo la visita ufficiale con tutta la famiglia al celebre divulgatore britannico David Attenbourough, che ha invitato i duchi e i principini nella sua residenza per una visione privata del suo documentario sull’ambiente, “A life on our planet”, la moglie di William si è recata alla Derby University per parlare con gli studenti e capirela pandemia abbia influito sulla salute mentale. La duchessa ha scelto un look molto sobrio per l’occasione. Nel dettaglio un cappotto a scacchi, dalle tonalità beige, molto pratico e versatile firmato Massimo Dutti. Costo? 249 sterline, ossia circa 273 euro. Poi un paio di pantaloni neri a sigaretta e sopra un maglioncino celeste in cashmere, sempre di Massimo Dutti, da 130 euro circa che esalta il vitino ...

SCoppolla : RT @vogue_italia: Il cappotto di Kate sarà tra i must-have dell'autunno ?? Clic per foto e dettagli ?? - vogue_italia : Il cappotto di Kate sarà tra i must-have dell'autunno ?? Clic per foto e dettagli ?? - Profilo3Marco : RT @VanityFairIt: Kate che rifiutò il primo invito a Sandringham, William che mollò la fidanzata perché preferiva divertirsi con gli amici.… - mongilmore_ : Io nella vita vorrei vestirmi come Kate Middleton.. l'ho già detto? Si l'ho già detto ma lo ripeto perché non è mai… - fedram67 : Trovo scorretto il commento sul peso, per poi elogiare il bellissimo cappotto -