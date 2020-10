Immuni ha una data di scadenza: ecco fino a quando sarà attiva (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono quasi 7 milioni i download fatti registrare da Immuni, secondo i dati aggiornati al primo ottobre dal Ministero della Salute e condivisi sul portale ufficiale dell’app utile a monitorare i contagi. Ancora troppo pochi, per quanto in netta salita rispetto ad agosto. Il Governo ha quindi deciso di estendere il periodo di attività dell’applicazione, che ancora suscita diffidenza in parte del popolo italiano. Se è vero che da oggi, 7 ottobre 2020, entra in vigore il nuovo DPCM voluto da Giuseppe Conte e dal Consiglio dei Ministri che allunga lo stato di emergenza COVID fino al 31 gennaio del 2021, allo stesso modo vien da sé che l’attività di Immuni debba essere necessariamente prorogata. Per chi non lo sapesse – o per chi facesse volutamente confusione trasformando la pandemia in ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono quasi 7 milioni i download fatti registrare da, secondo i dati aggiornati al primo ottobre dal Ministero della Salute e condivisi sul portale ufficiale dell’app utile a monitorare i contagi. Ancora troppo pochi, per quanto in netta salita rispetto ad agosto. Il Governo ha quindi deciso di estendere il periodo di attività dell’applicazione, che ancora suscita diffidenza in parte del popolo italiano. Se è vero che da oggi, 7 ottobre 2020, entra in vigore il nuovo DPCM voluto da Giuseppe Conte e dal Consiglio dei Ministri che allunga lo stato di emergenza COVIDal 31 gennaio del 2021, allo stesso modo vien da sé che l’attività didebba essere necessariamente prorogata. Per chi non lo sapesse – o per chi facesse volutamente confusione trasformando la pandemia in ...

