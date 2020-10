Il Regno Unito sempre nella morsa Covid: in 24 ore 14.162 contagi e 70 morti (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le cose vanno male e lo stesso Boris Johnson oscilla tra pugno duro e lassismo: in Gran Bretagna si è registrato un lieve calo rispetto al giorno precedente, ma i dati continuano a destare ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Le cose vanno male e lo stesso Boris Johnson oscilla tra pugno duro e lassismo: in Gran Bretagna si è registrato un lieve calo rispetto al giorno precedente, ma i dati continuano a destare ...

fattoquotidiano : EMERGENZA PROROGATA E DECRETO I numeri e le misure. Sale ancora il rapporto positivi-testati, tamponi per chi arriv… - Capezzone : Su @atlanticomag @DanieleMeloni80 sul (grande) discorso di Boris Johnson alla conferenza conservatrice - alex_orlowski : Nel Regno Unito 15.841 casi di #COVID19 tra il 25 di set. e il 2 di ott. non sono stati registrati e tracciati per… - aureumelio : CORONAVIRUS è stato finanziato e brevettato da Wellcome Trust (, venduto a GlaxoSmithKline), Bill & Melinda Gates F… - globalistIT : Il Regno Unito sempre nella morsa Covid: in 24 ore 14.162 contagi e 70 morti -