Il Premio Nobel per la Chimica a Charpentier e Doudna

Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna vincono il Premio Nobel per la Chimica 2020. Il Premio Nobel per la Chimica 2020 a Emmanuelle Charpentier e Jennifer A. Doudna. Il Premio è stato assegnato per una scoperta rivoluzionaria: le forbici genetiche CRISPR/Cas9. Grazie a questo strumento, è possibile intervenire con estrema precisione sul Dna di animali, piante e microrganismi. BREAKING NEWS: The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna "for the development of a method for genome editing." pic.twitter.com/CrsnEuSwGD— The Nobel Prize ...

