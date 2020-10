Il mistero dei nove cadaveri senza nome sulle spiagge liguri (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Sono nove i cadaveri ritrovati sulle spiagge liguri dopo la tempesta dei giorni scorsi. Per nessuno è stata possibile l'identificazione Ci sono nove corpi senza nome distesi sulle spiagge della liguria, tra Ventimiglia, dove è esondato il Roya, e Sanremo. nove volti diversi, privi di qualunque segno di riconoscimento, che la furia della tempesta Alex ha restituito alla terra dei vivi. Sono cadaveri nudi: non un anello né un piccolo tatuaggio che possa dettagliare la loro identità. Amici e parenti hanno smesso di cercarli e per questo, adesso, sembrano destinati all'elenco anonimo dei ''dispersi''. È il ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Rosa Scognamiglio Sonoritrovatidopo la tempesta dei giorni scorsi. Per nessuno è stata possibile l'identificazione Ci sonocorpidistesidellaa, tra Ventimiglia, dove è esondato il Roya, e Sanremo.volti diversi, privi di qualunque segno di riconoscimento, che la furia della tempesta Alex ha restituito alla terra dei vivi. Sononudi: non un anello né un piccolo tatuaggio che possa dettagliare la loro identità. Amici e parenti hanno smesso di cercarli e per questo, adesso, sembrano destinati all'elenco anonimo dei ''dispersi''. È il ...

