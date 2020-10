Gregoretti e Diciotti: due casi a confronto (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si è aperto davanti al Giudice dell’udienza preliminare il procedimento a carico dell’ex-Ministro dell’Interno Matteo Salvini, imputato del reato di sequestro di persona per la mancata autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della nave della Guardia Costiera Gregoretti. L’occasione appare opportuna per ricostruire, sia pure sommariamente, la vicenda politica e giudiziaria che tanto interessa l’opinione pubblica nazionale (e non solo), ponendola a confronto con altre del medesimo genere, in particolare di quella della nave Diciotti. In questo secondo caso, infatti, il Senato decise – in conformità al parere della Giunta per le autorizzazioni – di respingere la richiesta di autorizzazione proposta dal Tribunale. Determinante ai fini del rigetto fu il fatto ... Leggi su leurispes (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Si è aperto davanti al Giudice dell’udienza preliminare il procedimento a carico dell’ex-Ministro dell’Interno Matteo Salvini, imputato del reato di sequestro di persona per la mancata autorizzazione allo sbarco dei migranti a bordo della nave della Guardia Costiera. L’ocone appare opportuna per ricostruire, sia pure sommariamente, la vicenda politica e giudiziaria che tanto interessa l’opinione pubblica nazionale (e non solo), ponendola acon altre del medesimo genere, in particolare di quella della nave. In questo secondo caso, infatti, il Senato decise – in conformità al parere della Giunta per le autorizzazioni – di respingere la richiesta di autorizzazione proposta dal Tribunale. Determinante ai fini del rigetto fu il fatto ...

leganelcuore : RT @leganelcuore: -Che differenza c'è fra #Gregoretti e #Diciotti, #OpenArms e #OceanViking? -Che ruolo avevano #conte #dimaio #toninelli?… - RenzoCianchetti : RT @riktroiani: Nordio: 'Paradossale il processo a Salvini. Negata l'autorizzazione a procedere per la Diciotti, concessa per la Gregoretti… - damonirella : RT @riktroiani: Nordio: 'Paradossale il processo a Salvini. Negata l'autorizzazione a procedere per la Diciotti, concessa per la Gregoretti… - Marco1999Busa : RT @riktroiani: Nordio: 'Paradossale il processo a Salvini. Negata l'autorizzazione a procedere per la Diciotti, concessa per la Gregoretti… - GiovannaCampi6 : RT @riktroiani: Nordio: 'Paradossale il processo a Salvini. Negata l'autorizzazione a procedere per la Diciotti, concessa per la Gregoretti… -