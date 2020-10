Covid: calciatori della Juve violano l'isolamento, la Asl di Torino li denuncia (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - L'Asl di Torino segnalerà alla Procura del capoluogo piemontese alcuni giocatori della Juventus, fra cui Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che nelle scorse ore hanno raggiunto le rispettive nazionali violando l'isolamento previsto dai regolamenti anti-Covid, dopo la positività al virus di due elementi esterni dello staff bianconero. "É stata la stessa Juventus a segnalare sia a noi che ai medici delle Nazionali che alcuni giocatori hanno lasciato l'isolamento" spiega Roberto Testi, direttore del Dipartimento di prevenzione della Asl Citta di Torino, che poi aggiunge: "La società bianconera, cosí come il Torino, ha sempre condiviso con noi i protocolli comportandosi correttamente e in questa vicenda non ha alcuna responsabilità, semmai sono i ... Leggi su agi (Di mercoledì 7 ottobre 2020) AGI - L'Asl di Torino segnalerà alla Procura del capoluogo piemontese alcuni giocatoriJuventus, fra cui Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che nelle scorse ore hanno raggiunto le rispettive nazionali violando l'previsto dai regolamenti anti-, dopo la positività al virus di due elementi esterni dello staff bianconero. "É stata la stessa Juventus a segnalare sia a noi che ai medici delle Nazionali che alcuni giocatori hanno lasciato l'" spiega Roberto Testi, direttore del Dipartimento di prevenzioneAsl Citta di Torino, che poi aggiunge: "La società bianconera, cosí come il Torino, ha sempre condiviso con noi i protocolli comportandosi correttamente e in questa vicenda non ha alcuna responsabilità, semmai sono i ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid calciatori Covid, segnalati dalla Asl sette giocatori della Juve La Stampa Coronavirus, ASL Genova: "Se avessimo proibito al Genoa di partire per Napoli..."

In seguito a quella partita sono usciti due calciatori positivi al Napoli, che hanno portato allo stop in vista di Juventus-Napoli. La dottoressa, ha evidenziato: "Abbiamo applicato alla lettera il ...

Italia U21, due calciatori positivi al Covid-19: annullato allenamento

(ANSA) - ROMA, 07 OTT - Due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia in vista del match di qualificazione ai Campionati Europe di categoria previsto venerdì con l'Islanda, sono ...

