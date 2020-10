Coronavirus: positivi 2 calciatori della Nazionale Under 21, annullato allenamento (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono risultati positivi al Coronavirus due calciatori della Nazionale Under 21, in ritiro a Tirrenia (Pi) in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei previsto venerdì con l’Islanda: ieri è stato effettuato il tampone e i risultati sono stati resi noti nella tarda serata. I calciatori in questione, totalmente asintomatici, erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica 4 ottobre, ed erano stati ammessi al gruppo squadra come da protocollo. L’allenamento previsto oggi è stato annullato e la squadra si trova da ieri sera in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni dell’Asl competente.L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Sono risultatialdue21, in ritiro a Tirrenia (Pi) in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei previsto venerdì con l’Islanda: ieri è stato effettuato il tampone e i risultati sono stati resi noti nella tarda serata. Iin questione, totalmente asintomatici, erano risultati negativi al primo tampone effettuato domenica 4 ottobre, ed erano stati ammessi al gruppo squadra come da protocollo. L’previsto oggi è statoe la squadra si trova da ieri sera in isolamento fiduciario in attesa delle indicazioni dell’Asl competente.L'articolo MeteoWeb.

