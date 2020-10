Coronavirus: le mascherine all’aperto servono davvero? (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vanno indossate sempre, anche all’aperto. Si tratta delle tanto discusse mascherine, protagoniste fin dall’inizio della pandemia, che rientrano, insieme al distanziamento sociale e al lavaggio frequente delle mani, tra le strategie per limitare la diffusione del Coronavirus e che finora era obbligatorio indossare solo nei luoghi al chiuso. A fronte dell’aumento dei contagi da Covid-19, tuttavia, il governo ha deciso che d’ora in avanti non si potrà più stare all’aperto senza indossare la mascherina. A eccezione dei bambini sotto i sei anni, chi fa sport, chi va macchina da solo o con familiari, o chi si trova in un luogo isolato. Ma le mascherine servono davvero all’aperto? Questa misura per alcuni esperti in certe condizioni è utile. Sebbene, ... Leggi su wired (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Vanno indossate sempre, anche all’aperto. Si tratta delle tanto discusse, protagoniste fin dall’inizio della pandemia, che rientrano, insieme al distanziamento sociale e al lavaggio frequente delle mani, tra le strategie per limitare la diffusione dele che finora era obbligatorio indossare solo nei luoghi al chiuso. A fronte dell’aumento dei contagi da Covid-19, tuttavia, il governo ha deciso che d’ora in avanti non si potrà più stare all’aperto senza indossare la mascherina. A eccezione dei bambini sotto i sei anni, chi fa sport, chi va macchina da solo o con familiari, o chi si trova in un luogo isolato. Ma leall’aperto? Questa misura per alcuni esperti in certe condizioni è utile. Sebbene, ...

Agenzia_Ansa : Verso multe da 400 a 1.000 euro per chi è senza #mascherina all'aperto #Covid #Coronavirus #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, verso il Cdm martedì per la proroga dello stato d'emergenza | Il Dpcm: obbligo di mascherine all'apert… - SkyTG24 : Coronavirus, news: nuovo Dpcm entro oggi, mascherine all'aperto o multe da 400 euro. LIVE - pixel_di : RT @Agenzia_Dire: Obbligo di indossare le #mascherine all'aperto in presenza di altre persone non conviventi. Ecco cosa dice il decreto. #c… - agenziaimpress : #Coronavirus. Da subito effettivo l’obbligo di indossare #mascherine all’aperto in tutta Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mascherine CORONAVIRUS: MASCHERINE OBBLIGATORIE anche all'APERTO da SUBITO. Ecco perché è uno SBAGLIO secondo il prof. BASSETTI iL Meteo Coronavirus, in Puglia 196 nuovi casi e nessun decesso

informa che oggi in Puglia sono stati eseguiti 4822 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 196 casi positivi: 68 in provincia di Bari, 3 in provincia di Brindisi, 7 nella ...

Coronavirus: 2 nuovi casi a Campofelice di Roccella e 3 a Cerda

Il Coronavirus avanza e comincia e la seconda ondata che sta ... Da entrambi i sindaci la richiesta di fare attenzione, indossare la mascherina e rispettare le regole.

