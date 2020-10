Coronavirus: a Milano 77 positivi, in tutta la provincia 182 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Milano, 7 ott. (Adnkronos) - I nuovi positivi al Covid19 sono 182 nella provincia di Milano, di cui 77 a Milano città. I numeri sono alti anche a Varese (54), Brescia (52) e Como (45). A Bergamo ci sono 37 nuovi casi, a Cremona 45, a Monza 34 e a Pavia 46. Cinque nuovi positivi sono stati rilevati a Lecco, 12 a Lodi, 14 a Mantova e 4 a Sondrio. E' quanto emerge dai dati della Regione Lombardia, che nelle ultime 24 ha analizzato oltre 21mila tamponi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 ottobre 2020), 7 ott. (Adnkronos) - I nuovial Covid19 sono 182 nelladi, di cui 77 acittà. I numeri sono alti anche a Varese (54), Brescia (52) e Como (45). A Bergamo ci sono 37 nuovi casi, a Cremona 45, a Monza 34 e a Pavia 46. Cinque nuovisono stati rilevati a Lecco, 12 a Lodi, 14 a Mantova e 4 a Sondrio. E' quanto emerge dai dati della Regione Lombardia, che nelle ultime 24 ha analizzato oltre 21mila tamponi.

