Chiara Ferragni incinta: svelato se maschio o femmina (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Non solo sarà un vero "royal baby" made in Italy ma, udite udite, sarà addirittura una royal baby! Parliamo ovviamente di Chiara Ferragni, la regina dei social che in tempi recenti insieme al marito, il cantante Fedez, ha dato annuncio su Instagram di essere nuovamente in dolce attesa. Da quel giorno, è trascorso appena una settimana, eppure sono già tantissime le notizie che filtrano sul nascituro da casa Ferragnez. Chiara Ferragni incinta… di una femminuccia! In tanti ci speravamo, sognavano per la coppia la favola e la volevano (immaginandosela ancora oggi) proprio così: ricciolina come Leone, biondina, grandi occhi azzurri e come si è capito, soprattutto, femmina! E Chiara Ferragni ...

trash_italiano : Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia! - Corriere : Ferragni e Fedez aspettano una femmina: Leone avrà una sorellina - trash_italiano : Cosa ne pensiamo del nuovo figlio di Chiara Ferragni, @Codacons? Può farlo? Secondo me ci sono gli estremi per procedere. - _Valealizzi_ : RT @trash_italiano: Chiara Ferragni e Fedez aspettano una femminuccia! - natastancaa : In che senso Chi ha spoilerato che Chiara Ferragni e Fedez aspettano una bambina e nascerà a marzo???? Alfonso se è… -