Zingaretti: test salivare scuole, Regione Lazio prima (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – “Il Lazio e’ la prima Regione italiana a sperimentare i test antigenici salivari. Continua il lavoro per la sicurezza nelle scuole”. Lo scrive in un tweet il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Leggi su romadailynews (Di martedì 6 ottobre 2020) Roma – “Ile’ laitaliana a sperimentare iantigenici salivari. Continua il lavoro per la sicurezza nelle”. Lo scrive in un tweet il Presidente della, Nicola

LavoroLazio_com : Coronavirus, Zingaretti: 'Lazio prima Regione a sperimentare test salivari per sicurezza nelle scuole' “Il Lazio è… - semanthide3 : @ilgiornale Zingaretti si è fatto il test, era positivo e si è curato e messo in isolamento. Quindi che minchia dice? - PenelopeVr46 : @Il_Dariuz @borghi_claudio a quelle che esistono e non si sa perché, non vengono prese Zingaretti ad esempio ha or… - GianlucaPezzar2 : @matteosalvinimi ZINGARETTI:”CI SIA RIVOLTA POPOLARE CONTRO NEGAZIONISTI” La Rivolta ora la fanno Tutti i “poveri”… - marinellazetti : Cosa impedisce alle regioni di attivare il test salivare come ha fatto la #regionelazio ? Chiede #Fazio a… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti test Lazio, Zingaretti: "Test salivari per i bambini nelle scuole" - Italia Agenzia ANSA Il modello Pomigliano per le amministrative 2021? L’alleanza Pd-M5S secondo Nicodemo

Pomigliano non è diventata caput mundi, né un modello da applicare pedissequamente altrove. Ma non c'è dubbio che se l'alleanza Pd-M5S dovesse strutturarsi sui territori fino alla prossima primavera, ...

La disabilità intellettiva nella “giungla” dei test e dei tamponi. “Servono percorsi adeguati”

ROMA – Per chi ha una disabilità intellettiva o un disturbo dello spettro autistico, per eseguire un tampone o un test salivare è spesso necessaria la sedazione: per questo la necessaria diffusione de ...

Pomigliano non è diventata caput mundi, né un modello da applicare pedissequamente altrove. Ma non c'è dubbio che se l'alleanza Pd-M5S dovesse strutturarsi sui territori fino alla prossima primavera, ...ROMA – Per chi ha una disabilità intellettiva o un disturbo dello spettro autistico, per eseguire un tampone o un test salivare è spesso necessaria la sedazione: per questo la necessaria diffusione de ...