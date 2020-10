Serie C, le due partite del Trapani escluso non verranno considerate valide (Di martedì 6 ottobre 2020) Le partite Trapani-Casertana del 27 settembre e Catanzaro-Trapani del 4 ottobre, non disputate perché i siciliani, successivamente esclusi dal campionato di Serie C, non si erano presentati in campo, non avranno valore per la classifica. Dunque tolti i tre punti per i campani e per i calabresi, con il girone C che diventa dunque a 19 squadre e come se lo fosse sempre stato. E’ questa la delibera del giudice sportivo della Serie C Pasquale Marino. Leggi su sportface (Di martedì 6 ottobre 2020) Le-Casertana del 27 settembre e Catanzaro-del 4 ottobre, non disputate perché i siciliani, successivamente esclusi dal campionato diC, non si erano presentati in campo, non avranno valore per la classifica. Dunque tolti i tre punti per i campani e per i calabresi, con il girone C che diventa dunque a 19 squadre e come se lo fosse sempre stato. E’ questa la delibera del giudice sportivo dellaC Pasquale Marino.

