Serie A, Dal Pino positivo: anche Gravina in isolamento (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino si trova in isolamento, così come Gravina che avuto contatti con lui. Il presidente della Lega Calcio Paolo Dal Pino è risultato positivo al coronavirus e in questo momento si trova in isolamento. Dal Pino aveva manifestato i primi sintomi nella giornata di lunedì e per questo motivo aveva svolto la riunione con il presidente della FIGC Gabriele Gravina e il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in video collegamento. Inoltre, come confermato dal Corriere della Sera, lo stesso Dal Pino ha trascorso il weekend in montagna insieme Gabriele Gravina. Per questo motivo il presidente della FIGC si è posto in in isolamento ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Il presidente della Lega Calcio Paolo Dalsi trova in, così comeche avuto contatti con lui. Il presidente della Lega Calcio Paolo Dalè risultatoal coronavirus e in questo momento si trova in. Dalaveva manifestato i primi sintomi nella giornata di lunedì e per questo motivo aveva svolto la riunione con il presidente della FIGC Gabrielee il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora in video collegamento. Inoltre, come confermato dal Corriere della Sera, lo stesso Dalha trascorso il weekend in montagna insieme Gabriele. Per questo motivo il presidente della FIGC si è posto in in...

AntoVitiello : #Milan, tre vittorie consecutive nelle prime tre di Serie A senza subire gol: non accadeva dal 1971 #MilanSpezia - SuperQuarkRai : 'Gli occhiali della scienza per vedere ciò che di solito non si riesce a vedere'. Piero Angela È arrivata la seco… - juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - sportli26181512 : #Governance #Notizie «Il protocollo va rispettato rigorosamente. Lavoriamo per non fermare Serie A»: Spadafora risp… - Enzolott : RT @MarcoUgliano: Aspè, rifacciamo il titolo nella maniera corretta: Serie A e dribbling RIUSCITI, Chiesa TERZULTIMO in classifica dal gio… -