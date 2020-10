Recensione Crash Bandicoot 4 | It’s About Time | un platform N sano

Leggi su tuttotek

(Di martedì 6 ottobre 2020) In questavi parleremo di4: It’s, il nuovo capitolo disviluppato da Toys for Bob Finalmente è arrivato4: It’s, il quarto capitolo per ordine cronologico della nota serie di. Questo titolo è stato sviluppato da Toys for Bob ma, nonostante la nuova software house, si posiziona come sequel diretto dei primi 3 giochi di Naughty Dog. Sarà riuscito questo quarto capitolo a reggere il confronto con i capostipiti della serie? Scopritelo insieme a noi con la nostradi...