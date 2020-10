Raffaello e l’antico blu egizio in mostra alla Farnesina

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 ottobre 2020) Agostino Chigi detto il Magnifico, per emulare Lorenzo de Medici, era l’uomo più ricco d’Europa. Grazievendita dell’allume essenziale elemento per la tintura delle stoffe, il ricco senese aveva potuto aprire una banca, arrivare ben presto ad avere filiali persino nel medio oriente e prestare denaro alle più importanti famiglie nobili europei.E quando Giuliano della Rovere, nel 1503, salì al soglio pontificio con il nome di Giulio II, questi chiamò proprio Agostino a Roma per farne il suo personale banchiere. Il neo Papa, passatostoria come il “Papa guerriero”, per le battaglie intraprese per seguire le sue mire espansionistiche, fu uno dei più celebri pontefici del Rinascimento.Amante dell’arte e soprattutto del potere divulgativo e di propaganda che essa poteva ...