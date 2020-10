Napoli, nessun positivo al Coronavirus (Di martedì 6 ottobre 2020) La bolla azzurra dove si trova il Napoli in solamente fiduciario a Castelvolturno protegge la squadra di Gattuso da contagi. Ma c'è una buona notizia: nessun positivo al Covid-19 è stato riscontrato nel corso dell'ultimo giro di tamponi delle ultime ore. La conferma è arrivata attraverso una nota della Ssc Napoli, che di fatto ha smentito le indiscrezioni riguardanti la positività di Amir Rrahmani ed un altro membro dello staff azzurro: come comunicato dalla nota social rilasciata dal club azzurro, anche gli ultimi due tamponi che erano in attesa di verifica sono risultati negativi. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di martedì 6 ottobre 2020) La bolla azzurra dove si trova ilin solamente fiduciario a Castelvolturno protegge la squadra di Gattuso da contagi. Ma c'è una buona notizia:al Covid-19 è stato riscontrato nel corso dell'ultimo giro di tamponi delle ultime ore. La conferma è arrivata attraverso una nota della Ssc, che di fatto ha smentito le indiscrezioni riguardanti la positività di Amir Rrahmani ed un altro membro dello staff azzurro: come comunicato dalla nota social rilasciata dal club azzurro, anche gli ultimi due tamponi che erano in attesa di verifica sono risultati negativi. ITA Sport Press.

Ultime Notizie dalla rete : Napoli nessun Covid a Napoli, ressa e nessun controllo: il rischio viaggia in Metro Il Mattino Coronavirus: de Magistris, nessun coordinamento nazionale, è stato dato potere assoluto a Regioni

Napoli, 06 ott 13:08 - (Agenzia Nova) - "La Regione Campania non ci fa partecipare ai tavoli". Questo quanto dichiarato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris in merito all'emergenza... (Ren) ...

