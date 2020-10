Mascherine per tutti ma le regole siano certe (Di martedì 6 ottobre 2020) Il nuovo decreto del governo che detta le regole di «convivenza» col Covid ancora non è in vigore. Lo sarà in questi giorni. Eppure, già sentiamo tornare forte il vento del caos dei mesi della scorsa primavera, quando dal Consiglio dei ministri all’assemblea di pianerottolo ogni livello decisionale era buono per cambiare una norma. E possibilmente contraddire il livello precedente. E quindi dalle zone rosse fino ai bisognini dei cani, abbiamo visto di tutto: l’importante era guadagnarsi un titolo in più. Ora, le Mascherine torneranno obbligatorie anche all’aperto. Pazienza: con l’abbassarsi della temperatura è un sacrificio più sopportabile. Peccato che stiamo già annotando i primi distinguo. Come quello della Liguria, che dice che lì tutto sommato ne faranno a ... Leggi su ecodibergamo (Di martedì 6 ottobre 2020) Il nuovo decreto del governo che detta ledi «convivenza» col Covid ancora non è in vigore. Lo sarà in questi giorni. Eppure, già sentiamo tornare forte il vento del caos dei mesi della scorsa primavera, quando dal Consiglio dei ministri all’assemblea di pianerottolo ogni livello decisionale era buono per cambiare una norma. E possibilmente contraddire il livello precedente. E quindi dalle zone rosse fino ai bisognini dei cani, abbiamo visto di tutto: l’importante era guadagnarsi un titolo in più. Ora, letorneranno obbligatorie anche all’aperto. Pazienza: con l’abbassarsi della temperatura è un sacrificio più sopportabile. Peccato che stiamo già annotando i primi distinguo. Come quello della Liguria, che dice che lì tutto sommato ne faranno a ...

