'Made in Sud' TV bosses probed in Naples (Di martedì 6 ottobre 2020) Naples, OCT 6 - The producers of the popular TV comedy show 'Made in Sud', Made in the South, have been placed under investigation in a probe into false invoices, judicial sources said Tuesday. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 6 ottobre 2020), OCT 6 - The producers of the popular TV comedy show 'in Sud',in the South, have been placed under investigation in a probe into false invoices, judicial sources said Tuesday. ...

SkyTG24 : #Napoli, fatture false: indagati i patron del programma “Made in Sud” - Miti_Vigliero : RT @ilriformista: Fatture false per rilevare il teatro Cilea di #Napoli, indagati i patron di #Madeinsud - ilriformista : Fatture false per rilevare il teatro Cilea di #Napoli, indagati i patron di #Madeinsud - PupiaTv : Napoli, fatture false: indagati i patron di 'Made in Sud' - - Notiziedi_it : Fatture false: accertamenti sull’ acquisizione dellasocietà del Teatro Cilea. Indagato il patron di “Made in Sud” -