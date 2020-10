La testimonianza di Giannini sul Covid | “Servono più attenzione e rigore”

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 6 ottobre 2020) Massimosulinvita a faree rispettare le regole. Dopo l’annuncio della sua positività il direttore della Stampa parla a Otto e mezzo su La7 della sua esperienza e invita a non sottovalutare la situazione per evitare un peggioramento della situazione che riporti l’Italia all’incubo delle primavera. LEGGI ANCHE > Roberto Giacobbo dice di aver rischiato di morire per ilsuldopo il ricovero del weekend Ospite della trasmissione condotta da Lilli Gruber,sulspiega di essere stato “male sabato con tosse e dolore al torace” e di essere stato ricoverato domenica al Gemelli di Roma dove ha scoperto di avere il coronavirus. Un’esperienza, quella ...