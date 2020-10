La lettera di Flavio Briatore ad Elisabetta Gregoraci | «Ti auguro di essere felice»

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 ottobre 2020) Il confronto, l’ultimo, tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci è andato in onda lunedì sera. Chiusa, nella Casa del Grande Fratello Vip, la showgirl si è vista recapitare una lettera virtuale, che l’ex marito le ha scritto per dare un seguito alla baruffa dei primi giorni. «Cara Elisabetta», ha cominciato, «Inizio con il dire che, fin da principio, ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello Vip. Alcune tue affermazioni, inevitabilmente, mi hanno ferito», ha spiegato Briatore, sottolineando a più mani la ferma volontà di «parlarne in privato, come abbiamo sempre fatto. Portare il privato in pubblico, conoscendo la mia e la tua riservatezza, non ci appartiene», ha continuato il manager, ringraziando l’ex moglie per le belle parole che gli ha dedicato in confessionale. «Ho rivisto la vera Eli», ha scritto.