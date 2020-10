Il Benevento deve… darci un taglio: stasera la lista con possibile sorpresa (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Sette acquisti per un organico competitivo. Il Benevento è atterrato sul pianeta serie A con ben altre credenziali rispetto alla sua prima apparizione, forte di una maggiore esperienza e di scelte oculate. La società del patron Oreste Vigorito ha deciso di confermare buona parte dell’ossatura che lo scorso anno ha guidato il club nella cavalcata trionfale in B, arricchendo la rosa con elementi di comprovato spessore come Glik, Dabo, Ionita, Caprari, Iago Falque e Lapadula. A questi si aggiunge la scommessa Foulon, terzino sinistro prelevato dal Beveren sceso in campo tre volte su tre in avvio di campionato (due da titolare e una da subentrato). Il belga classe ’99 è anche l’unico acquisto under 22 portato a termine da Foggia in questa sessione estiva che ha visto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– Sette acquisti per un organico competitivo. Ilè atterrato sul pianeta serie A con ben altre credenziali rispetto alla sua prima apparizione, forte di una maggiore esperienza e di scelte oculate. La società del patron Oreste Vigorito ha deciso di confermare buona parte dell’ossatura che lo scorso anno ha guidato il club nella cavalcata trionfale in B, arricchendo la rosa con elementi di comprovato spessore come Glik, Dabo, Ionita, Caprari, Iago Falque e Lapadula. A questi si aggiunge la scommessa Foulon, terzino sinistro prelevato dal Beveren sceso in campo tre volte su tre in avvio di campionato (due da titolare e una da subentrato). Il belga classe ’99 è anche l’unico acquisto under 22 portato a termine da Foggia in questa sessione estiva che ha visto ...

Dario59452333 : @unfair_play Wella che terzetto di centrocampo ha il Benevento, ma c'è un errore di formazione Malefica deve stare… - TarallucciE : @Inter La società si deve svegliare, gli arbitri ci stanno penalizzando, con Benevento e Lazio arbitraggi indecenti - giulezio2 : deve appendere il #Giletdacameriere al chiodo e scendere in basso in. politica con la sua protegèe… - joker_vinc8 : Se devo pensare che dovremo affrontare questo campionato con #Perisic che fa un affondo in 90 minuti di partita e n… - scico95 : @Bubu_Inter Gaglia non lo panchina, barella deve giocare a uomo su uno, brozo pure, col Siviglia nonostante i 5 dif… -

