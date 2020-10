GF Vip | pubblico infuriato per l’eliminazione di Francesca Pepe | “Annullate tutto!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) L’eliminata della settima puntata del GF Vip è. La modella e influencer era finita in nomination insieme a Tommaso Zorzi, Andrea Zelletta e Adua Del Vesco. I primi due erano salvi già a metà serata, dunque la sfida finale si è consumata tra lei e l’attrice, grande protagonista anche lunedì sera per le dichiarazioni su Massimiliano Morra e la loro finta relazione. Stando ai dati del televoto comunicati in diretta da Alfonso Signorini, Adua si è salvata per uno 0,1% (ovvero 17,9% contro il 17,8% della). Fin qui nulla di strano, se non fosse che su Twitter hanno iniziato a comparire una serie di strani tweet provenienti dalla Spagna. In sostanza, riporta il sito Funweek, dato il successo della Del Vesco presso iliberico tanti suoi fan ...