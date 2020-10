Evans | la Fed deve puntare a un’inflazione core del 2 | 5%

Leggi su quifinanza

(Di martedì 6 ottobre 2020) (Teleborsa) – L’inflazione dovrebbe raggiungere il 2% in USA entro il 2023. Ne è convinto Charles, presidente della Federal Reserve di Chicago, secondo il quale l’istituto centrale di Washingtonavere un approccio vincente sui prezzi, con l’obiettivo di spingerli a una crescita del 2,5% per compensare anni di aumenti sotto i target. “Dobbiamo di sicuro andare oltre. Sarei molto contento se per un po’ potessimo ottenere un’inflazioneal 2,5%”, ha dichiaratoa Bloomberg TV.