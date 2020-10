Eurocup 2020 2021 | Venezia crolla a Belgrado | il Partizan vince 95-73

(Di martedì 6 ottobre 2020) Crollo dell’Umana Reyerin quel di, dove ilstrapazza gli uomini di Walter De Raffaele per 95-73 nel match valevole per la seconda giornata di. Gli ospiti hanno un buon approccio al match, tant’è che danno l’impressione di poter prendere subito il largo, ma i servi crescono con il passare dei minuti e chiudono il primo quarto in parità 20-20. Nella seconda frazione di gioco, invece, è ilad essere più brillante, ma i veneti riescono a restare aggrappati al punteggio e a tornare in vantaggio con un 19-20. Nel terzo quarto arriva il tracollo della Reyer, che è costretta ad inchinarsi allo strapotere della formazione di casa, capace di mettere a referto un parziale di ...

