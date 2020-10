Esenzione IMU prima casa, negata ai coniugi residenti in comuni diversi: perché non è possibile? (Di martedì 6 ottobre 2020) Due coniugi che abitano in due comuni diversi non possono usufruire dell’agevolazione IMU prima casa o anche detta per abitazione principale. Non è un cambio di norme relativa all’imposta dal parte del Ministero delle Finanze ma una sentenza di Cassazione. I giudici, in sostanza, hanno dato ragione ad un amministratore locale che ha chiesto degli accertamenti fiscali su uno dei coniugi e ha disconosciuto il diritto a ricevere le agevolazioni. Su cosa si è basato il giudice? Possiamo dire la presenza di due case e il fatto che una rappresenti l’abitazione abituale e un’altra un immobile in più necessario per esigenze lavorative. Imu prima casa o abitazione principale, definizione Nonostante molte norme ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 6 ottobre 2020) Dueche abitano in duenon possono usufruire dell’agevolazione IMUo anche detta per abitazione principale. Non è un cambio di norme relativa all’imposta dal parte del Ministero delle Finanze ma una sentenza di Cassazione. I giudici, in sostanza, hanno dato ragione ad un amministratore locale che ha chiesto degli accertamenti fiscali su uno deie ha disconosciuto il diritto a ricevere le agevolazioni. Su cosa si è basato il giudice? Possiamo dire la presenza di due case e il fatto che una rappresenti l’abitazione abituale e un’altra un immobile in più necessario per esigenze lavorative. Imuo abitazione principale, definizione Nonostante molte norme ...

