Covid in Campania, lieve calo dei contagi e due vittime: il bollettino (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCoronavirus in Campania, calano i contagi nelle ultime 24 ore. Nel bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale, sono 395 i nuovi positivi, 36 in meno rispetto alla giornata di ieri. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 5.064 tamponi. In totale, sale a 15.163 il numero delle persone positive al Covid in Campania. Da registrare anche 125 guariti e due nuovi decessi. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 395 Tamponi del giorno: 5.064 Totale positivi: 15.163 Totale tamponi: 637.463 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 468 Guariti del giorno: 125 Totale guariti: 6.718 L'articolo Covid in Campania, lieve calo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCoronavirus in, calano inelle ultime 24 ore. Nel bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale, sono 395 i nuovi positivi, 36 in meno rispetto alla giornata di ieri. I nuovi casi sono emersi dall’analisi di 5.064 tamponi. In totale, sale a 15.163 il numero delle persone positive alin. Da registrare anche 125 guariti e due nuovi decessi. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 395 Tamponi del giorno: 5.064 Totale positivi: 15.163 Totale tamponi: 637.463 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 468 Guariti del giorno: 125 Totale guariti: 6.718 L'articoloin...

Covid-19, cala il numero dei positivi: +395 in 24h

NAPOLI – Cala il numero dei positivi in Campania. Dopo i 431 di ieri si passa a 395 nelle ultime 24h con 5064 tamponi eseguiti. Sale il numero dei guariti 125, 2 invece, purtroppo i deceduti. Il rappo ...

