Coronavirus ultime notizie | obbligo mascherina | ma no lockdown per ora

Coronavirus ultime notizie: c'è grande attesa per il nuovo Dpcm, che prevedrà l'estensione dello stato di emergenza (attualmente in scadenza il 15 ottobre) fino al prossimo 31 gennaio. La situazione è ancora sotto controllo e i numeri dei contagi, seppur in crescita, non preoccupano come quanto accade in altri Paesi europei. E mentre a Parigi è stretta su bar e ristoranti e in Israele c'è un nuovo lockdown, il fantasma di un ulteriore isolamento anche nel nostro Paese comincia a tormentare le menti degli italiani. Le ultime notizie allontanano l'ipotesi di un nuovo lockdown in Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie. Conte: non vedo all'orizzonte un nuovo lockdown. Governo verso nuovo Dpcm per 30 giorni Il Sole 24 ORE Coronavirus: stabile il numero dei nuovi contagi, diminuiscono i tamponi

Due nuovi contagi in provincia

e un uomo di 58 anni di Magliano in Toscana già in solamento domiciliare (indagine in corso), i due nuovi casi di positività al coronavirus rilevati dall’Asl Toscana Sud Est nelle ultime 24 ore, ...

Roma, 05 ott 17:07 - (Agenzia Nova) - Diminuisce il numero di nuovi contagi da Covid-19. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.257 nuovi casi contro i 2.578 di ieri. I decessi sono 16, ...e un uomo di 58 anni di Magliano in Toscana già in solamento domiciliare (indagine in corso), i due nuovi casi di positività al coronavirus rilevati dall’Asl Toscana Sud Est nelle ultime 24 ore, ...