Clark Middleton, morto l'attore di Twin Peaks e Kill Bill Vol. 2 (Di martedì 6 ottobre 2020) Clark Middleton, l'attore, regista e produttore che ha recitato nel reboot di Twin Peaks e Kill Bill Vol. 2, è morto all'età di 63 anni. Sua moglie Elissa ha confermato che è morto dopo aver contratto il virus del Nilo occidentale. Clark Middleton la dichiarazione della moglie "Con il cuore pesante annunciamo il passaggio di una vita degna di essere celebrata: Clark Tinsley Middleton, 63 anni, amato attore, scrittore, regista, insegnante, eroe, marito, faro, amico", ha detto in una dichiarazione. "Clark è morto il 4 ottobre a causa del virus del Nilo occidentale, per il quale non esiste ...

