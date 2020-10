Chiara Ferragni mostra il suo pancione | il web scommette sul sesso del bebè

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 ottobre 2020) Mamma per la seconda volta Da pochi giorni i Ferragnez hanno annunciato ai followers affezionati, l’attesa di un secondo figlio…o figlia? Lail suo bel. Leggi ancheè incinta: la conferma dell’imprenditrice View this post on Instagram Our family is getting bigger Leo is going to become a big brother A post shared by✨ (@) on Oct 1, 2020 at 2:13am PDT IL MOMENTO IN CUI L’HANNO SCOPERTOha scoperto di essere nuovamente incinta durante quest’estate, il 23 luglio per la precisione. In quel momento già la gravidanza era alla seconda settimana. Il marito ...