Champions Femminile | Scandicci vince il primo round con il Khimik

IL TABELLINO - SAVINO DEL BENE Scandicci - Khimik YUZHNY 3-0, 25-15, 26-24, 25-12, SAVINO DEL BENE Scandicci: Stysiak 16, Malinov 1, Popovic 14, Samadan 11, Drewniok 12, Courtney 10, Merlo, L,, ...

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stysiak 16, Malinov 1, Popovic 14, Samadan 11, Drewniok 12, Courtney 10, Merlo (L), Markovic, Carocci, Bosetti. Non entrate: Pietrini (L), Lubian, Cecconello, Camera. All.

Volley, Champions League 2020/2021: Scandicci vicina alla qualificazione

La Savino del Bene Scandicci è vicinissima alla qualificazione alla fase a gironi della Champions League femminile. Popovic e compagne hanno battuto per 3-0 (25-15 26-24 25-13) le ucraine del Khimik ...

La Savino del Bene Scandicci è vicinissima alla qualificazione alla fase a gironi della Champions League femminile. Popovic e compagne hanno battuto per 3-0 (25-15 26-24 25-13) le ucraine del Khimik ...