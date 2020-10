Caduta devastante per Geraint Thomas | il corridore del Team Eneos si ritira dal Giro d’Italia 2020

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 6 ottobre 2020) Uncatastrofico per: non bastava la pandemia per Coronavirus! Il ciclista britannico delIneos è costretto ad alzare bandiera bianca ald’Italia. Dopo ladi ieri, poco dopo la partenza da Enna nella spettacolare tappe dell’Etna,, insieme al suo, ha deciso dirsi dalla grande corsa a tappe italiana. Caduto rovinosamente a terra a causa di una borraccia finita tra le ruote della sua bici,ha perso molto terreno ieri, pur riuscendo ad arrivare sul traguardo dell’Etna. Oggi la notizia terribile: non ci sono le condizioni fisiche adatte per continuare e per lottare per la vittoria della ...